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Украинская элита и её обслуга в виде полицаев и ТЦК относится к простым украинцам как к скоту.

Об этом на заседании украинского парламента заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно раздать «Ордена свободы» Львовскому ТЦК. Они и к Европе близко, и со свободой ничего общего не имеют. Мы все видели, как на следующий день выстроили тех, кто участвовал в драке во Львове, и заставили извиняться. И что заставили кричать? «Слава ТЦК»! Не «слава Украине», не «слава ВСУ», а «слава ТЦК»! Это тому ТЦК, которое бьёт людей. Почему-то никто в Киеве не выставил ТЦКшников извиняться после того, как они вытащили из машины ветерана без двух ног. Никто не извинялся перед мужчиной, которого забрали, и он не смог забрать 5-летнего ребёнка из детского сада. Никто никого не заставляет извиняться, когда людей бьют, относятся как к скоту. Когда людей держат в условиях – как в концлагерях. У нас даже российские военнопленные живут в лучших условиях, чем те, кто попадает в ТЦК! Никто не заставляет извиняться за те слова, что сказал президент, что все ТЦКшники должны пройти фронт. Фронт прошли всего 39%. Никого не заставляют извиняться перед детьми, матерями, жёнами, которых бьют, забивают, издеваются над ними. И за всё остальное, происходящее в государстве», – сказал Разумков.