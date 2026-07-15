Зе-власть делает всё, чтобы потерять государство – депутат Рады о бунтах против ТЦК
Украинская элита и её обслуга в виде полицаев и ТЦК относится к простым украинцам как к скоту.
Об этом на заседании украинского парламента заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно раздать «Ордена свободы» Львовскому ТЦК. Они и к Европе близко, и со свободой ничего общего не имеют.
Мы все видели, как на следующий день выстроили тех, кто участвовал в драке во Львове, и заставили извиняться. И что заставили кричать? «Слава ТЦК»! Не «слава Украине», не «слава ВСУ», а «слава ТЦК»!
Это тому ТЦК, которое бьёт людей. Почему-то никто в Киеве не выставил ТЦКшников извиняться после того, как они вытащили из машины ветерана без двух ног.
Никто не извинялся перед мужчиной, которого забрали, и он не смог забрать 5-летнего ребёнка из детского сада. Никто никого не заставляет извиняться, когда людей бьют, относятся как к скоту.
Когда людей держат в условиях – как в концлагерях. У нас даже российские военнопленные живут в лучших условиях, чем те, кто попадает в ТЦК!
Никто не заставляет извиняться за те слова, что сказал президент, что все ТЦКшники должны пройти фронт. Фронт прошли всего 39%.
Никого не заставляют извиняться перед детьми, матерями, жёнами, которых бьют, забивают, издеваются над ними. И за всё остальное, происходящее в государстве», – сказал Разумков.
«Никто не заставляет извиняться правительство за то, что нет реформы ТЦК, нет реформы мобилизации, непонятно, что будет с зарплатами военным. Нет и сроков службы.
А значит, мы и дальше будет видеть и дезертирство, и ТЦК, и коррупцию, которая превышает три миллиарда евро в год, и оседает в чьих-то карманах. Она сегодня заполонила собой всё государство.
Так мы придём к тому, что потеряем государство. Вероятно, это и является сегодня основной идеей и целью власти», – добавил он.
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