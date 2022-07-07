Генерал СБУ рассказал о признании Филарета в работе на КГБ

07.07.2022  11:46 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Религия, Спецслужбы, СССР, Украина, Церковь
Новости Украины

Руководитель раскольнического так называемого киевского патриархата Филарет (Михаил Денисенко), будучи епископом Венским и Австрийским в 60-е годы прошлого столетия, работал на КГБ.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководитель раскольнического так называемого киевского патриархата Филарет (Михаил Денисенко), будучи епископом Венским и Австрийским...

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При этом лжепатриарх уверял, что в то время большая часть священников была на самом деле «агентами КГБ».

«Чтобы вы понимали, я лично в свое время беседовал с Филаретом – это патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата, который рассказывал, что он еще, будучи в глубоком Советском Союзе, был руководителем представительства в Австрии.

И он реально сказал, что фактически большая часть сотрудников его представительства – это были сотрудники спецслужб, но никак не церковники. Это человек, который сам сказал, говорит: «Ну а что же мне оставалось делать, я пытался». Он не оправдывался, а просто объяснял: «Я пытался все-таки проводить какую-то церковную работу, но я не мог отказывать, потому что власть есть власть», – заявил Ягун.

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