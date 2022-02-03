Генерал США предлагает задействовать Турцию против РФ в Черном море и Сирии

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Новости Украины

США должны вместе с Турцией предпринять «определенные действия» для того, чтобы ограничить Россию в Черном море и на Ближнем Востоке.

Об этом, выступая на слушаниях Хельсинской комиссии США, посвященных «агрессии России в отношении Украины и реакции Запада», заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам необходима стратегия во всем этом регионе, мы должны думать о наших взаимоотношениях с Турцией – это ключ к тем событиям, которые сейчас в этом регионе происходят. Мы должны дать возможность Украине защитить себя. Я рад, что военная группировка посылается в этот регион, укрепляются наши возможности на море. Я поддерживаю это. Мы должны дальше расширять наши взаимоотношения с Украиной, учитывая те действия, которые Россия предпринимает на Черном море. Проливы Босфор и Дарданеллы – это то место, где мы должны укрепить наши взаимоотношения с Турцией. Также необходимо предпринимать определенные действия по отношению к российской военной базе в Сирии. Мы говорим о том, что необходимо усилить давление на Россию и устранить Россию от возможности использовать систему SWIFT», – заявил Ходжес.