Генерал СВР оценил способность Крыма отбить удары НАТО и Украины

11.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Российская военная группировка в Крыму подготовлена к возможным ударам как Украины с суши, так и сил НАТО с моря.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам украинского силовика, президент России Владимир Путин превратил полуостров в форпост на Черном море.

«Он превращает Крым уже не просто в контролируемую ими территорию, а мощный военный авианосец. Там размещены не только в два, а уже в три раза больше войск. Уже не сорок тысяч, а шестьдесят с чем-то тысяч. А было двадцать на начальном этапе, двадцать три приблизительно.

Там уже носители ракетного оружия, особенно ядерного оружия, там уже тысячи бронетанковой техники – это танки, БМП, БТРы, это мощные радиолокационные системы, стратегические, которые подавляют все системы огня, все радиоперехваты. Там отработаны все варианты наступления с нашей стороны или противодействия странам НАТО. Это стратегический формат противостояния, это форпост на юге, в Черном море против стран НАТО. Не только против Турции, но и против других стран-участниц.

Потому появление там американских, британских кораблей военных вызывает у них чрезвычайную злость, и они адекватно задействуют свои силы», – завил Маломуж.