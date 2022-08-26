Генерал ВСУ: Россия эффективно использует паузу, наращивая возможности

Российская армия, воспользовавшись снижением интенсивности боевых действий, на Украине, усиливает свои возможности.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины и экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Украинский генерал призвал не бравировать заявлениями о том, что ВСУ якобы «сломали хребет» российской армии, потому что это неправда.

«Очень часто мы обсуждаем и СМИ обсуждают слабые места российской армии, рассказывают, что вот-вот, мы что-то сломаем и президент не так давно рассказывал, что мы вообще сломали хребет российской армии. На самом деле, на войне не нужно врать собственному народу.

Иногда меня обвиняют в том, что я очень пессимистичен – я как раз оптимистичен, я четко смотрю на вещи, анализирую, с учетом опыта службы в армии, частях разведки более, чем 30 лет, понимаю, что и как будет действовать. Поэтому мне понятно, что русские используют эту паузу для того, чтобы подтянуть ресурсы.

Они уже изменили свою тактику применения своих войск, понимая, что у нас появились средства высокоточного поражения, которые разрушают их логистическую систему и систему пунктов управления – это прекрасно, но они быстро делают выводы из собственных ошибок, и уже оттянули эти логистические пункты на ту дальность, куда мы не можем их достать.

Это наложило определенный отпечаток на действия российской армии, но они все равно пока еще имеют достаточное количество боеприпасов, в первую очередь, артиллерийских, они имеют достаточное количество артиллерийских средств, и они имеют преимущество в количестве артиллерийского огня», – сказал генерал.