Генерал ВСУ: У Запада полно ракет «Пэтриот» – но не для Украины

Вадим Москаленко.  
10.01.2024 19:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 323
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, США


Когда на Западе говорят о дефиците ракет для систем «Пэтриот», речь идёт о специально предназначенных партиях для утилизации на Украине, у которых заканчивается срок хранения.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда на Западе говорят о дефиците ракет для систем «Пэтриот», речь идёт о специально...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Ведущий пропагандист отметил, что в то время, как Украина фактически превратилась в «полигон для испытаний ряда систем ПВО», у американцев заканчиваются ракеты «Пэтриот».

«Не вижу повода для паники. Не знаю, кто какие планы себе ставил, и почему мы себе нарисовали такую картинку, что все одновременно отдадут нам все свои запасы. Запасов ракет в США больше чем достаточно, и в странах Европы. Однако все их запасы рассчитаны на те планы, которые были отработаны для собственной безопасности и безопасности в масштабах НАТО.

Та помощь, которая идёт Украине, это за счёт тех ракет, которые обновляются. И нам отдают те, у которых подходят сроки использования и хранения, а они себе на боевое дежурство и на склады закладывают новые. Это капитализм, там никто не создаёт запасы, которые были бы для кого-то. Платишь деньги – получаешь продукцию», – объяснил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть