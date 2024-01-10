Генерал ВСУ: У Запада полно ракет «Пэтриот» – но не для Украины

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Когда на Западе говорят о дефиците ракет для систем «Пэтриот», речь идёт о специально предназначенных партиях для утилизации на Украине, у которых заканчивается срок хранения.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий пропагандист отметил, что в то время, как Украина фактически превратилась в «полигон для испытаний ряда систем ПВО», у американцев заканчиваются ракеты «Пэтриот».

«Не вижу повода для паники. Не знаю, кто какие планы себе ставил, и почему мы себе нарисовали такую картинку, что все одновременно отдадут нам все свои запасы. Запасов ракет в США больше чем достаточно, и в странах Европы. Однако все их запасы рассчитаны на те планы, которые были отработаны для собственной безопасности и безопасности в масштабах НАТО. Та помощь, которая идёт Украине, это за счёт тех ракет, которые обновляются. И нам отдают те, у которых подходят сроки использования и хранения, а они себе на боевое дежурство и на склады закладывают новые. Это капитализм, там никто не создаёт запасы, которые были бы для кого-то. Платишь деньги – получаешь продукцию», – объяснил Кривонос.