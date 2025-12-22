Запад оставил мечты о «разгроме на поле боя», но стремится навязать России «мирное соглашение», противоречащее целям СВО, – бандеровский режим сохранить боеспособную армию, на подмогу которой будут введены войска НАТО.

Это следует из интервью генсека НАТО Марка Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны добиться того, чтобы Украина никогда больше не подвергалась нападениям после прекращения огня или мирного соглашения. Будем надеяться, что мы достигнем этой цели. А это значит, что Путин должен понимать, что новое нападение было бы для него разрушительным.

Для этого есть три уровня. Первый уровень – это украинские вооруженные силы. Они должны быть в отличной форме. Конечно, они делают исключительные вещи сейчас в этой войне, но они должны быть в состоянии защитить страну даже после войны или длительного прекращения огня.

Второй уровень – это коалиция желающих во главе с Францией и Великобританией, с Германией и другими странами, которые в ней участвуют. Эта коалиция предоставит все необходимое помимо украинских вооруженных сил, чтобы Путин больше не осмеливался на это.

И третий уровень — это Соединенные Штаты. Американский президент сказал в августе, что хочет принять в этом участие. И мы сейчас работаем над тем, чтобы объединить эти три элемента: украинские вооруженные силы, коалицию желающих и вклад США таким образом, чтобы Путин четко понимал, что никогда больше не должен трогать Украину…

Могу сказать, что некоторые европейские страны дали понять, что при желании они были бы готовы также вести войска. Сейчас ведется работа над тем, как именно должна быть разработана эта коалиция желающих», – заявил Рютте в интервью Bild.