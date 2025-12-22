Генсек НАТО: США продолжают всю необходимую военную помощь бандеровцам

США продолжают не только поставки вооружений для Украины, но и предоставление самого ценного – разведданных своей спутниковой группировки.

Об этом в эфире Bild заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, заверив, что нет никаких сигналов о сворачивании помощи со стороны американцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

