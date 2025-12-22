Генсек НАТО: США продолжают всю необходимую военную помощь бандеровцам

Анатолий Лапин.  
22.12.2025 10:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 127
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО, США, Украина


США продолжают не только поставки вооружений для Украины, но и предоставление самого ценного – разведданных своей спутниковой группировки.

Об этом в эфире Bild заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, заверив, что нет никаких сигналов о сворачивании помощи со стороны американцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вообще не думаю, что это произойдет. На данный момент мы видим, что обмен информацией, а также поставки оружия в Украину продолжаются. В Гааге у нас был этот большой внешнеполитический прорыв президента Трампа, 5%-й целевой показатель расходов на оборону и приверженность тому, чтобы Украина оставалась сильной. И несколько недель спустя мы согласовали эту новую инициативу, согласно которой европейцы и канадцы покупают у оборонной промышленности США оборудование, столь важное для Украины, чтобы она оставалась сильной в бою.

Только на этот год мы запланировали поставки Украине на сумму 5 миллиардов долларов. На данный момент около 4-х миллиардов из них финансово обеспечены. Мы работаем над тем, чтобы продолжить это в следующем году, так что ситуация хорошая. Обмен информацией и поставки оружия продолжаются.

Конечно мы надеемся, что в какой-то момент они смогут остановиться, потому что есть мирное соглашение. Но даже тогда мы должны продолжать наращивать украинские вооруженные силы после заключения сделки, чтобы они могли защитить страну в долгосрочной перспективе», – заявил Рютте.

Все новости за сегодня



