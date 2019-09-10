Геращенко закатила истерику из-за украинского «прапора»

10.09.2019

На линии разграничения у моста в Станице Луганской в субботу сняли украинские флаги, но сегодня вывесили обратно.

Об этом во время заседания Верховной рады заявила депутат от фракции экс-президента Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу напомнить, что среди освобождённых есть Владимир Балух, которого посадили на несколько лет в тюрьму за украинский флаг в Крыму. И в тот же день, когда освободили патриота Балуха, кто-то в Станице Луганской – или центральная, или региональная власть – дала распоряжение опустить, снять украинские флаги, чтобы не раздражать другую сторону. Вы знаете, если кого-то в этой стране раздражает украинский флаг, пусть едут вон в Москву!

Мы хотим поблагодарить патриотов, волонтёров, военным, которые этот позор остановили и вместе с военными сегодня подняли украинский флаг вблизи Станицы Луганской», – заявила депутат.

«В этом контексте мы ожидаем от Верховной рады Украины немедленного, не позже завтра, принятия постановления об осуждении проведения незаконных выборов в Крыму оккупантами. Мы благодарны меджлису крымскотатарского народа, которые сделали соответствующее обращение к крымчанам и благодарим каждого крымчанина в оккупации – крымским татарам, украинцам, которые проигнорировали эти псевдовыборы. Но мы как парламент должны дать этому оценку», – добавила Геращенко.