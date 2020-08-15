Гибель участника беспорядков в Белоруссии: «Неизвестные снайперы» уже в Минске?

15.08.2020, Москва, Михаил Рябов

В Сети появились кадры, на которых запечатлены последние моменты жизни участника беспорядков в Минске Александра Тарайковского, который, согласно официальной версии, погиб в результате взрыва самодельного устройства во время попытки бросить его в ОМОНовцев, разгонявших протестующих.

«Версии МВД Белоруссии и оппозиционных сил разнятся, как им и положено. Но на кадрах видео мы не наблюдаем взрыва гранаты в руках протестующего (сами руки тоже целые). При этом получив предполагаемое ранение, уже до того обессиленный, Тарайковский еще несколько секунд стоит на ногах. Попадание боевой пули (их использовали по одной из версий оппозиционеров) это не только ранение, но и мощный удар, от которого даже крепкие здоровые люди чаще всего сразу падают. В общем, ничего пока не сходится и не клеится», – комментирует военкор Семен Пегов.

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Его коллега военкор Михаил Андроник дает понять, что смерть Тайраковского могла произойти в результате выстрела, совершенного не силовиками, а с другой стороны.

«Только меня настораживает угол, под которым произведен выстрел? Причем, в обоих эпизодах этого видео. Да ещё и отснято с нескольких ракурсов. Как ждали», – обращает внимание Андроник.

Не подтверждает данные о взрыве в руках и военкор Александр Коц.

«Я сегодня на его похоронах обратил внимание на руки – они, уж извините за подробности, целые. То есть, в руках ничего не взорвалось. Спросил у родственников, что записано в причине смерти. Точные формулировки не вспомнили, но что-то типа «проникающее ранение в грудную клетку, обширная кровопотеря», – сообщил Коц.

Напомним, что во время переворота 2013-14 годов на Украине гибель боевиков Евромайдана неоднократно связывали с «неизвестными снайперами». По одной из версий, за расстрелами стояли сами вожди протестующих, намереваясь таким образом обозлить толпу и спровоцировать начало штурма правительственного квартала.