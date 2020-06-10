10.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Глава ДНР рассказал о смягчении пограничного контроля с Россией


Правительство ДНР прорабатывает механизмы открытия границы с РФ после ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается границы с Россией, сейчас мы прорабатываем варианты смягчения контроля. Люди смогут пересекать границу при определённых условиях. Например, прохождение тестов в одну и в другую сторону. Это мгновенный тест, и он не займёт много времени. Конечно, рекомендации не выезжать просто, лишь бы съездить, остаются», – заявил Пушилин.

При этом он добавил, что люди всё же пересекают границу с РФ в определённом порядке.

«Конечно, если есть необходимость, люди выезжают. Они выезжали и в этот период времени. Был создан оперативный штаб, который действительно оперативно решал эти проблемы и продолжает решать. Каждый случай рассматривается индивидуально и персонально. Если люди имеют конкретную аргументированную причину, они выезжают», – рассказал глава ДНР.

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