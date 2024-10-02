Глава МИД Литвы отплясывал в ПАСЕ гопака под дудку Гончаренко

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Не позволяя Украине наносить удары иностранным оружием вглубь территорий РФ, Запад «больше защищает российские активы, чем украинские».

Об этом на заседании ПАСЕ заявил председатель комитета министров СЕ, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель украинской делегации, скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к литовцу с вопросом.

«Литва является большим сторонником Украины, в том числе, в плане военной поддержки. А есть ли в Литве какие-либо ограничения на использование литовского оружия, как у Украины, включая атаки на военные объекты на территории РФ. Что вы думаете в целом об этих ограничениях?», – подстрекал Гончаренко.

Ландсбергис ответил, что Литва не накладывает никаких ограничений касаемо поставляемого на Украину оружия.

«Я считаю довольно печальным тот факт, что мы всё ещё обсуждаем это спустя три года после начала войны. Это ограничивает возможности Украины защищать свою страну, свой суверенитет, в соответствии с международным правом и Уставом ООН», – добавил литовец под бурные аплодисменты Гончаренко.

«Все аргументы в пользу того, почему это необходимо, уже были упомянуты. Самое печальное в этом то, что, не позволяя Украине использовать оружие так, как она считает нужным, мы, возможно, больше защищаем российские активы, чем украинские», – заключил Ландсбергис, вновь вызвав бурю эмоций у бандеровского депутата.