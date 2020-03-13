Главарь «Азова»: Боюсь падения цен на русскую нефть

13.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Падение цен на нефть вопреки надеждам многих украинских националистов может привести отнюдь не к разрушению российской экономики, а, напротив, к ужесточению политики Москвы по отношению к украинским самостийникам.

Такими опасениями в эфире телеканала НТА поделился основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас все чрезвычайно радуются падению цены на нефть и говорят, что «страна-бензоколонка заканчивается, кризис в России» и так далее, а я спрашиваю – а люди не пробовали проверять, сколько раз свои внутренние проблемы Россия пробовала решить благодаря внешней агрессии?

Первый ли раз Россия решает свои внутренние вопросы, перебрасывая их на расширение территории, заграничные войны и тому подобные вещи?

Далеко не первый раз, потому, например, эта низкая цена на нефть и экономический кризис в России может привести не к развалу России, а к агрессии, к усилению агрессии России по отношению к Украине», – поделился своими тревогами Билецкий.