Главный полицай Тихановской ушел, прихватив общак

«Перамога» белорусской беглой оппозиции, похоже, отменяется, да и перспективы получить обещанные 250 миллионов евро тают с каждым часом.

В окружении Тихановской очередной громкий скандал, который может потенциально затмить собой все предыдущие. Это вам не стриптизершу, якобы, из списка «Форбс» на пост «министра финансов» назначить – тут на кону безопасность всего проекта.

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Раскол в объединении бывших белорусских силовиков «Байпол» обрастает новыми пикантными подробностями. Началось с увольнения представителем «переходного кабинета» Тихановской и, вроде как, начальником этой конторы Александром Азаровым тех сотрудников, которые отказались в очередной раз проходить проверку на полиграфе.

В ответ эти сотрудники отказались увольняться, захватили соцсети «Байпола» и объявили уже об увольнении самого Азарова, заявив, что начальник он не настоящий и вообще занимался темными и непрозрачными финансовыми делами. Об этом мы уже писали.

Но дальше все закрутилось еще веселее. Обвинения в финансовой нечистоплотности в среде белорусских змагаров – дело привычное. Коррупционные традиции там блюдут и навыки распила бюджетов совершенствуют еще с прошлого века.

Вот только обвинения получились не такими уж голословными – сейчас по сети гуляет скриншот, демонстрирующий состояние общака «Байпола». Еще недавно там было почти два миллиона долларов. Теперь там красуется символическая сумма в 30… Хотел написать «серебрянников», но, нет, все тех же долларов. «Общак» конторы Азаров обнулил, вывел на счета своих фондов, не оставив бывшим коллегам денег даже на то, чтобы как следует напиться с горя.

Сама Тихановская оскандалившегося советника пока не отстраняет и утверждает, что не видела ни одного компрометирующего документа, но многие не так безмятежны. Ее «серый кардинал» Франак Вечерко призывает «купировать кризис», опасаясь того, что он может уничтожить не только «Байпол», но и все «демократические силы».

Но шансы на то, чтобы его купировать становятся все более призрачными. Масла в огонь подбросило вооруженное формирование «АТАМ», созданное самим «Байполом» и отправленное воевать на Украину. Боевики потребовали от Азарова прекратить распространение в СМИ лжи в отношении других сотрудников «Байпола», срочно выдать всю финансовую документацию и компенсировать причиненный ущерб.

Интересно, что по поводу скандала уже высказался относительно небольшой, но реально существующий отряд боевиков, но вообще никак не проявила себя огромная, по словам самого Азарова, 200-тысячная армия «Плана Перамога». Понятно, что «Перамога» – это структура подпольная и потому должна сидеть у себя в подполье тихо, но сейчас решается ее судьба, какая-то реакция быть должна.

Но нет, 200 тысяч революционеров все как один молча наблюдают развал курирующей их организации.

Или нет никаких 200 тысяч? А сколько есть? 2000? 200? Или вообще никого, а весь этот хитрый план, который преподносился Тихановской, как главный инструмент для захвата власти был всего лишь обманкой для лохов? Причем лохов как западных, дававших на все это деньги, так и белорусских, отправлявших для «Перамоги» личные данные и подтверждавших готовность поучаствовать в новом мятеже.

«Байпол», поначалу отметившийся серией резонансных сливов и вбросов и наделавший много шума своей «Перамогой» уже очень давно практически никак не проявлял себя на деле, а в ситуации с диверсией на аэродроме в Мачулищах и вовсе стал посмешищем. Азаров сразу от лица «Байпола» и «Перамоги» взял на себя ответственность за инцидент, но потом несколько раз менял свою версию произошедшего, а в итоге оказалось, что во всем виноваты украинские спецслужбы, а организация Азарова, если и поучаствовала, то только в качестве канала для информационных вбросов.

Вообще, в биографии Азарова есть очень интересный момент. До того, как стать оппозиционером, он был сотрудником того самого ГУБОПиК, который сейчас в Белоруссии главный по части прессования оппозиции.

Говорит, что лично участия в политических репрессиях не принимал, но анархисты уже выложили документы за его подписью, свидетельствующие об обратном. Хватало и случаев утечек персональных данных участников «Перамоги» в белорусские спецслужбы, пошли разговоры о том, что именно Азаров приложил руку к сдаче Софьи Сапеги и информаторов «Черной книги».

Может быть, не был Азаров никаким перебежчиком, а сейчас мы наблюдаем финальный этап блестящей операции белорусских спецслужб. Поговаривает, что пока еще действующий представитель Тихановской «по восстановлению правопорядка» уже покинул Польшу. Не удивлюсь, если скоро он объявится в Минске со свежими погонами и звездой героя Белоруссии на мундире.