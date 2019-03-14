Главшпана крымских филаретовцев хотят привлечь за госизмену

14.03.2019, Херсон

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал открытый запрос к властям Украины о привлечении главного филаретовца Крыма Павла Куща к ответственности за посягательство на территориальную целостность и за госизмену.

Своё обращение экс-нардеп опубликовал на своей странице в «Facebook», а также разослал заказными письмами президенту, генпрокурору и главе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я борюсь с этой властью, которая засела в Украине через кровавый государственный переворот, уже 5 лет. Они есть для меня убийцы моей любимой страны, они принесли на Донбасс войну, но сегодня я не только должен бороться словом, но и официальными запросами. Есть мудрая украинская пословица: «їхнім же салом да по їхнім же губам», они принимали эти законы. Вот теперь пусть и ответят на этот мой запрос», – объяснил Журавко.

В своём письме экс-нардеп отмечает, что указанный гражданин имеет в наличии украинский паспорт, по которому пересекает границу со стороны Украины в сторону Крыма, а въезжает на полуостров, то есть «оккупированную территорию», по российскому паспорту несколько раз в месяц.

«Многих граждан Украины тревожат двойные стандарты в применении Конституции и законодательства Украины. Ведь работники погранслужбы Украины и правоохранительных органов Украины, ни паспорт гражданина РФ, ни паспорт гражданина Украины у гражданина Кущ П.Н. не изъяли.

Согласно статье 4 Конституции Украины «В Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом», – написал Журавко.

Для конкретного примера двойных стандартов он напомнил, как в феврале этого года украинские пограничники в абсолютно схожей ситуации поступали противоположным образом.

«В феврале этого года, на брифинге, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, заявил, что епископ Гедеон (Юрий Харон) Макаровский УПЦ МП «…имел паспорта трех стран. Паспорт гражданина Украины, паспорт Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки».

По словам В.Грицака, СБУ располагает данными, что деятельность Гедеона угрожала национальной безопасности Украины. «Поэтому было принято решение, и при пересечении им границы у него изъят украинский паспорт», – заявил глава СБУ.

13 февраля 2019 г. в международном аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, пограничники погранслужбы Украины изъяли у священника Гедеона его украинский паспорт. Таким образом, епископа УПЦ МП Гедеона депортировали из Украины 14 февраля 2019 г., отправив во Франкфурт. Ему запрещен въезд в Украину», – напомнил экс-нардеп.

Ввиду этого Журавко в своём обращении поставил ряд вопросов.

«Почему, при такой практике, в отношении лиц с абсолютно одинаковым религиозным, гражданским статусом, у священника Климента не был изъят паспорт гражданина Украины, а он не депортирован в РФ?

– Почему гр. Кущ П.Н., при наличии такого же паспорта гражданина Российской Федерации, как и у гр. Харона Ю., уже не представляет для Украины такой опасности, как это было высказано председателем СБУ В.Грицаком в отношении Харона Ю.?

– Почему государственные и правоохранительные органы Украины, их должностные лица, проявляют явно двойные стандарты по отношению к различным гражданам, но при абсолютно сходных обстоятельствах, в одном случае применяя Конституцию и законы Украины, а в других – их игнорируя, причем не однократно, а системно?» – спрашивает экс-нардеп украинское правительство.

Исходя из этого, по его словам, ни для какого пограничника, правоохранителя, прокурора не представляет трудности квалифицировать действия гражданина Куща при оформлении им и получении паспорта гражданина РФ.

«Ведь делал он это абсолютно по своей воле, добровольно, что может свидетельствовать о признании им Крыма законной территорией Российской Федерации и непризнании им же Крыма территорией Украины.

Статья 110 Уголовного кодекса Украины устанавливает ответственность за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – добавил Журавко.

«На основании изложенного, руководствуясь ст.4 Конституции Украины, ст.110, ст.111 Уголовного кодекса Украины, прошу Вас принять меры в отношении Кущ Павла Николаевича, а также тех должностных лиц, которые в течение длительного времени, систематически, возможно с коррупционными мотивами, не применяют мер к гражданину Кущ П.Н., действия которого явно подпадают под диспозицию и санкции двух статей Уголовного кодекса Украины, нарушают требования Конституции Украины», – подытожил Журавко.