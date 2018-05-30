30.05.2018

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Гордон обещает простить Россию после ее покаяния

На Украине обещают вернуться к нормальным отношениям с Россией только после ее «покаяния».

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, евреи начали эмигрировать в Германию лишь после того, как канцлер ФРГ Вилли Брант приехал в Израиль и покаялся от имени немецкого народа.

“И немецкий народ продолжает нести бремя покаяния. Я не исключаю, что когда новый руководитель России скажет: «Дорогие братья-украинцы, все, что было до нас, агрессия наша – это была большая ошибка. Я хочу принести извинения вам за наши действия,за гибель украинцев, которая была от нашего оружия, от наших наемников и так далее. Я хочу извиниться перед вами и покаяться, и начать отношения с чистого листа». Конечно, они будут начаты с чистого листа. Сомневаюсь ли я в том, что отношения Украины и России будут хорошими? Не сомневаюсь абсолютно, это два братских народа. Только после покаяния и после возврата территории», – заявил Гордон.