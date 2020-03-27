Гордон запил и плачется, что коронавирус пустит его по миру

27.03.2020, Киев, Игорь Петров

Киевский журналист Дмитрий Гордон набрал кредиты и не может вернуть их, поскольку арендаторы его недвижимости не платят ему из-за кризиса.

Об этом он рассказал на своем канале Youtube, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С арендой ситуация очень плохая. Я никогда не скрывал, что я живу за счет арендного бизнеса, я сдаю торговые помещения в аренду. Везде, везде эти торговые помещения сейчас закрыты, все закрыты из-за карантина. Естественно, я не беру никакой аренды с людей, потому что я понимаю – теряют все. Они теряют, я теряю а что делать? Форс-мажор. Поэтому ситуация будет плохой.

Я не хочу плакаться, но я никогда не держал деньги у себя на черный день, потому что я всегда брал кредиты, и с выплат, которые мне давали арендаторы, я оплачивал кредиты. И у меня никогда не было сбережений финансовых и нет их сейчас. Я с тоской думаю, что скоро наступит час икс, когда надо будет не знаю что делать. Не знаю, может продавать что-то надо будет свое. Если кто-то купит», – сказал Гордон.

Отвечая на вопрос одного из его подписчиков, журналист заявил, что у него все хорошо со здоровьем.

«Дмитрий, у вас насморк? Подозрительно», – написали ему.

«Нет, у меня не насморк, у меня не насморк, у меня все хорошо», – ответил Дмитрий Гордон.

Его друзья ушли на карантин с запасами алкоголя, спасаются им от коронавируса и сам журналист советует всем следовать их примеру, главное – не пить сивуху.

«Кстати про полбанки – хочу сказать, что говорят, что от коронавируса хорошо помогает. У меня много друзей сидят дома и квасят сейчас, спасаются от коронавируса. Но я хочу только сказать, что пить надо хорошие напитки, желательно не переходить на сивуху», – посоветовал Гордон.