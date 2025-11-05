«Горняки из Донбасса умирают на Украине, не дождавшись пенсии» – депутат Рады
Пенсионный фонд Украины с 2014 года отказывается принимать архивные документы из ЛДНР «с так называемыми печатями», из-за чего люди вынуждены в суде доказывать своё право на пенсию.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат группы «Довира» Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Постоянно обращаются люди с тем, что пенсионный фонд во время назначения выплат требует предоставить документы о месте работы, которое уже в то время было на временно оккупированной территории Украины.
Люди вынуждены были ехать в оккупацию, брать какие-то копии из архивов, которые отмечали так называемыми печатями так называемых органов власти, то есть оккупационных администраций. Далее, наш пенсионный фонд не принимал эти документы, ведь они были неустановленного образца. И всё, замкнутый круг», – рассказал Вельможный.
«Только суд мог подтвердить трудовой стаж людей, а среди них тысячи представителей героических профессий – горняки. Сколько из них не дожили до законного выхода на пенсию, ожидая судебного решения», – фальшиво сокрушался укро-депутат.
