«Горняки из Донбасса умирают на Украине, не дождавшись пенсии» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
05.11.2025 22:59
  (Мск) , Киев
Пенсионный фонд Украины с 2014 года отказывается принимать архивные документы из ЛДНР «с так называемыми печатями», из-за чего люди вынуждены в суде доказывать своё право на пенсию.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат группы «Довира» Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Постоянно обращаются люди с тем, что пенсионный фонд во время назначения выплат требует предоставить документы о месте работы, которое уже в то время было на временно оккупированной территории Украины.

Люди вынуждены были ехать в оккупацию, брать какие-то копии из архивов, которые отмечали так называемыми печатями так называемых органов власти, то есть оккупационных администраций. Далее, наш пенсионный фонд не принимал эти документы, ведь они были неустановленного образца. И всё, замкнутый круг», – рассказал Вельможный.

«Только суд мог подтвердить трудовой стаж людей, а среди них тысячи представителей героических профессий – горняки. Сколько из них не дожили до законного выхода на пенсию, ожидая судебного решения», – фальшиво сокрушался укро-депутат.

