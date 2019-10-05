Города Сербии появились на панно в метро Санкт-Петербурга

05.10.2019, Москва, Елена Острякова

Панно, посвященные сербским городам Белград и Нови-Сад и бывшему сербскому городу Вуковар, переданному по итогам войны 1991 года Хорватии, появились в метро Санкт-Петербурга на новой станции «Дунайская» в массиве Купчино.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написал переехавший в Россию из Киева блогер Андрей Селезов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая красивая станция это, конечно, «Дунайская», оформлена в честь европейских городов, стоящих на Дунае, причем в строгом географическом порядке, от истока до устья. Даже многострадальный сербо-хорватский Вуковар попал в этот список», – написал Селезов

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», за первые стуки работы через станции «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» поезда перевезли 14 тысяч человек.