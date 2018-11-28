28.11.2018, Киев, Дмитрий Скворцов
 
Местная власть, Общество, Политика, Религия, Скандал, Украина
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Горсовет Геническа протестует против вмешательства государства в дела Церкви

Депутаты ближайшего к Крымскому полуострову населённого пункта приняли в условиях военного положения  беспрецедентное решение поддержать обращение православных граждан города «О вмешательстве в деятельность УПЦ (МП)»

Итоги голосования: 18 — «за», 2 — «против», 1 — «воздержался», 2 — не голосовали.

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Обращение направят руководителям государства и правоохранительных органов.

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