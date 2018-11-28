28.11.2018, Киев, Дмитрий Скворцов
Горсовет Геническа протестует против вмешательства государства в дела Церкви
Депутаты ближайшего к Крымскому полуострову населённого пункта приняли в условиях военного положения беспрецедентное решение поддержать обращение православных граждан города «О вмешательстве в деятельность УПЦ (МП)»
Итоги голосования: 18 — «за», 2 — «против», 1 — «воздержался», 2 — не голосовали.
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Обращение направят руководителям государства и правоохранительных органов.
Метки: Геническ, заявление, местная власть, УПЦ
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8:58 28 ноябряКлимкин пообещал визовый режим с РФ
8:34 28 ноябряВ Раде уже считают минуты подлета российской боевой авиации до Киева
2:48 28 ноябряОпасная связь министра ДНР
1:43 28 ноябряВоенное положение: Харьков в ожидании больших злодейств
0:34 28 ноябряПорошенко: Российской империи нанесен тяжелый удар
0:23 28 ноябряПутин отказался говорить с Порошенко
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18:44 28 ноябряКерченского стрелка похоронили под чужой фамилией – СМИ
18:22 28 ноябряУкраинских моряков в Крыму отвезли к женщинам
17:39 28 ноябряМеджлисовский магазин передал пакет колбасы арестованным ВМСУ-шникам
17:25 28 ноябряВ Словакии не верят украинской версии инцидента на Азове
17:04 28 ноябряСиловики провели обыск у «свидомой» в Крыму
16:45 28 ноябряПорошенко подталкивают к разрыву дипотношений с Россией
16:25 28 ноябряСБУшник в симферопольском суде валил всю вину на военных
15:38 28 ноябряПутин раскусил «хитрый план» Порошенко
15:11 28 ноябряГрозившая РФ украинская «волчья стая» сама угодила в капкан
14:55 28 ноябряДоллар сам уходит от нас – Путин
14:45 28 ноябряНа смену Порошенко идут такие же дебильные персонажи
14:44 28 ноябряРоссийский сенатор присоединил республики Донбасса к Украине
14:31 28 ноябряУкраина заплатит даже за пули, выпущенные по ее катерам
14:08 28 ноябряА если собьют? – у Порошенко объяснили, почему ВВС не пришли на помощь морякам
13:59 28 ноябряВ Совете Федерации не считают Украину фашистским государством
13:45 28 ноябряРотенберги проектируют марину под Севастополем
13:25 28 ноябряЧто, кингстоны заело? – 25 ноября признали днем величайшего позора ВМС Украины
13:18 28 ноябряПусть заглохнут танки и катера! – в Москве хотят оставить Украину без топлива
13:05 28 ноябряПридворный эксперт Порошенко подтвердил, что военное положение ввели после консультаций с Западом
11:28 28 ноябряВ Киеве признали, что нет шансов против русского спецназа
10:56 28 ноябряРеакция Запада на морской инцидент разочаровала Порошенко
10:35 28 ноябряБывший спонсор украинских карательных батальонов призвал к прямым переговорам с ЛДНР
10:07 28 ноября«У них и так не на чем плавать» – Затулин хочет вернуть Украине «шлюпки и прочую рухлядь»
9:27 28 ноябряЗеленского готовят на должность главнокомандующего
8:58 28 ноябряКлимкин пообещал визовый режим с РФ
8:34 28 ноябряВ Раде уже считают минуты подлета российской боевой авиации до Киева
0:34 28 ноябряПорошенко: Российской империи нанесен тяжелый удар
0:23 28 ноябряПутин отказался говорить с Порошенко
23:56 27 ноябряРоссийские танки троятся: Порошенко почувствовал себя Саакашвили
23:38 27 ноябряУкраинский разведчик: Порошенко подставил «москитный флот»
23:00 27 ноябряПровал на Украине – свидетельство кризиса всей системы
22:55 27 ноябряЦарёв назвал три главные ошибки Кремля на Украине
21:48 27 ноябряМеджлисовцы угрожают российским белоленточникам страшной местью
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19:53 27 ноябряЗащищающие ВМСУ-шников адвокаты грозят иском против российских СМИ
19:44 27 ноябряАдвокат украинского моряка: Пыток нет, отношение нормальное
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