Горсовет Геническа протестует против вмешательства государства в дела Церкви

28.11.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

Депутаты ближайшего к Крымскому полуострову населённого пункта приняли в условиях военного положения беспрецедентное решение поддержать обращение православных граждан города «О вмешательстве в деятельность УПЦ (МП)»

Итоги голосования: 18 — «за», 2 — «против», 1 — «воздержался», 2 — не голосовали.

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Обращение направят руководителям государства и правоохранительных органов.

