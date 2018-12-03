Горсовет Ялты принял скандальный генплан

03.12.2018, Ялта, Галина Шершнева

Ялтинский горсовет сегодня единогласно принял новый генеральный план города, против которого активно протестовала общественность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ялтинский журналист и общественник Сергей Сердыко инициировал судебный процесс по признанию незаконной процедуры принятия генплана. Финальное заседание состоится 7 декабря. По его мнению, разработчики генплана скрывают свои истинные намерения от граждан.

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«Мы – за принятие Генплана Ялты, но понятного нам. Публичные слушания не были проведены. Увы, профессиональное сообщество тоже оказалось невостребованным у власти», – пояснил Сардыко свою позицию в «Фейсбуке».

Художник Андрей Колесник подавал в администрацию 35 критических замечаний к генплану, однако не получил в ответ даже отписки.

«Принятие этого псевдо-генерального плана города Ялты грозит экологическим коллапсом. Все, кто подпишет этот документ, в последующем должны нести ответственность, так как это преступление против интересов всего общества. Все эти планы есть планы исключительно частных интересов! Город теперь не несёт главную функцию – защищать и создавать комфорт для жизни. Город несёт угрозу здоровью людей и их психологическому состоянию!», – написал Колесник на Фейсбук-странице главы администрации Ялты Алексея Челпанова.

Сам мэр тоже не остался в долгу и дал отповедь своим критикам, обозвав их мошенниками.

«Попытки противодействовать принятию этого документа продолжаются со стороны отдельных граждан, для которых вступление в силу Генерального плана муниципального образования городской округ Ялта означает конец их преступным схемам дерибана курортной земли и вакханалии незаконного строительства. Хотя в то же время принятия этого документа ждут тысячи ялтинцев, чтобы завершить оформление выделенных им ранее земельных участков! Поэтому городские власти на поводу у мошенников не пойдут!», – написал Челпанов.

Однако в комментариях под его постом ялтинцы выяснили, что ссылка в Интернете, по которой якобы можно ознакомиться с генпланом, битая.

Челпанов уверял, что генплан был согласован «со всеми профильными министерствами, ведомствами и службами, в том числе и с прокуратурой Ялты на соответствие действующему российскому законодательству».

Но аттестованный эксперт Государственной историко-культурной экспертизы при Министерстве культуры РФ Надежда Завьялова утверждает, что минкульт генплан Ялты не согласовывал.

«Генплан любого поселения, куда входят объекты культурного наследия, начинается с создания проекта зон охраны. Мы никак не можем его получить на рассмотрение научно-методического совета Министерства культуры РФ. Так же мы не можем получить проект зон охраны по Коктебелю. От этого зависит все. Проект зон охраны должен быть в открытом доступе, чтобы, если жители попадали в зону регулируемой застройки, они об этом знали. Там определенные режимы, в которых сами жители заинтересованы. Чтобы виды им не закрывали. Это очень важно», – сказала Завьялова.

Архитекторы Москвы настаивают, чтобы генплан Ялты был рассмотрен российским профессиональным сообществом.

«Генеральный план предусматривает увеличение застройки Ялты в два раза. А уже сейчас нужно сносить некоторые здания, которые уродуют облик Ялты, которые построены в парках, скверах, можжевеловых рощах. Был выигран президентский грант на тему «Спасти берег мечты», касающийся ЮБК. Представители профессиональных сообществ: медийщики, археологи, архитекторы, историки, медики, климатологи, – в голос объявили, что Крым уничтожается как историко-культурный центр, его надо немедленно спасать. Генеральный план Ялты ни в коем случае нельзя принимать в том виде, в каком он есть», – заявила московский архитектор Ольга Вечер.