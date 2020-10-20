Госдума требует от ПАСЕ прекратить замалчивать украинскую блокаду Крыма

20.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Совет Европы в вопросах Крыма придерживается политики двойных стандартов и нарушает собственный регламент.

Об этом в ходе брифинга заявил глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обозначили (на встрече с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич – прим. ред.) недопустимость двойных стандартов и нарушение регламента ПАСЕ, которое мы видели слушаниях по проблеме крымских татар, когда представителей этого народа, проживающих в Крыму, просто не допустили до этих слушаний, выставив вместо этого двух граждан Украины. А второй раз это было на заседании Юридического комитета, когда было фактически проигнорировано мнение части делегации, и без голосования был принят документ.

Мы против такого подхода и будем каждый раз выражать свою позицию: строгое соблюдение регламента, отсутствие двойных стандартов и нормальный диалог – это то, что обеспечит будущее Совета Европы. Всё другое необходимо отбрасывать в прошлое», – сказал Толстой.

В свою очередь, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий также возмутился двойными стандартами ПАСЕ и призвал Совет Европы высказаться по поводу перекрытия Украиной водоснабжения Крыма.

«Что касается Крыма, то мы обратили внимание на ситуацию с водоснабжением населения Крыма. Ситуация плачевная – уже в Симферополе воду выделяют по часам. И когда мы говорим о Совете Европы как главенствующей организации по правам человека на европейском континенте – непонятно, почему мы продолжаем по инерции, хотя Крым уже давно на политической карте мира российский, говорить об «аннексии» и тому подобных измышлениях.

Но при этом на Страсбургской площадке совершенно игнорируем ситуацию с водоснабжением, что является грубейшим нарушением прав каждого человека и в целом населения Крыма.

Я думаю, что Совет Европы на уровне его исполнительной власти – Комитета министров, и на уровне генерального секретаря, по возвращению из Москвы озаботится этой важнейшей и животрепещущей проблемой, которую необходимо решать. И Совет Европы должен высказаться по этой очень чувствительной ситуации», – резюмировал депутат.