Госдума защитила права рыбоводов в Крыму

15.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Госдума РФ приняла сегодня во втором чтении изменения в Закон «Об аквакультуре», которые облегчают рыбоводство в Крыму и Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Так как до принятия Крыма и Севастополя в состав РФ рыболовная деятельность на этой территории осуществлялась на основании документов, выданных иным государством, сейчас рыболовные хозяйства Крыма не могут без аукционов пролонгировать свое право пользования водными участками, как это делается на всей территории России. Мы устраняем этот пробел», – пояснил докладчик депутат Николай Николаев.

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В Крыму и Севастополе вопросы пользования водными объектами для целей аквакультуры до присоединения к России регулировались режимом рыбохозяйственной эксплуатации. В связи с этим сейчас они не могут переоформить документы на свою деятельность. Законопроект исправляет эту ситуацию, дополняя Закон «Об аквакультуре» новой нормой, в соответствии с которой рыбоводные хозяйства Крыма и Севастополя получат право на заключение договора пользования водным участком на новый срок без проведения аукционов и торгов.