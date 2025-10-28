«Гражданская и финансовая смерть»: Татьяну Монтян могут лишить российского гражданства

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Переехавшая из Киева в Донецк и получившая российское гражданство адвокат Татьяна Монтян накануне была внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Это произошло после получения жалоб в связи с «дискредитацией армии» в публикациях Монтян и последующего обращения в МВД, сообщила член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

Сама Монтян подтвердила, что дело было возбуждено еще 1 сентября, но она это не афишировала, с тех пор находится под подпиской, у нее изъяты гаджеты.

По словам Монтян, поводом стало высказывание в одном из эфиров «охраноту мочить безо всякого сожаления». Речь идёт о давнем конфликте адвокатессы с т.н. «охранителями» – командой телеведущего Владимира Соловьева. Последние неоднократно обвиняли Монтян в тайной работе на СБУ за ее резкую критику в адрес армейского руководства и российских чиновников.

Публицист Егор Холмогоров призывает к прозрачному процессу по делу Монтян.

«Монтян очень многим не нравилась и, кажется, справедливо… Но либо нам могут открыто и четко объяснить в чем ее терроризм и экстремизм, либо возникает ощущение, что на месте этого имени может быть любое другое».

Социолог Денис Селезнев, также переехавший из Украины в РФ, указывает:

«Безусловно, говорить и освещать многочисленные проблемы государства и армии надо, но, с другой стороны, и необходимо выдерживать определенную грань, чтобы это не превращалось в разжигательство и поток оскорблений. У каждого тут, конечно, свой стиль, но вот стиль Татьяны оценили, как экстремистский».

Телеведущий Константин Придыбайло соглашается:

«Когда человек начинает брать на себя слишком много, не выбирая слова — будут последствия».

В последние годы Монтян занималась сбором помощи для жителей прифронтовых районов Донбасса и российских военных. Ей предъявляли претензии – якобы, адвокатесса на сборах смогла заработать на квартиру в Москве – сама Монтян уверяла, что деньги на недвижимость дал её сын, который имеет доход как игрок в киберспорте.

Однако куда больше сомнений вызывает деятельность Монтян еще на Украине, где она была в числе препятствовавших открытию русской гимназии в Киеве, защищала как адвокат, в том числе, и украинских нацистов, а также выступала против воссоединения Крыма с Россией, будучи уроженкой Керчи.

Если Монтян будет признана виновной, ее могут лишить российского гражданства, предупреждает адвокат Сталина Гуревич:

«Если докажут и будет постановлен и вступит в силу обвинительный приговор, в соответствии со ст. 24 ФЗ «О гражданстве» – это основание для лишения оного лиц, приобретших гражданство не по рождению».

Но и сейчас у Монтян большие проблемы, разъясняет юрист Илья Ремесло.