Громыко: План Трампа «Никсон наоборот» не сработал. РФ и КНР сблизились как никогда

Администрация Трампа потерпела крах в попытке оттянуть Россию от Китая.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Стратегия «двойного сдерживания» при первом сроке Трампа и, особенно, во втором – дала большую трещину, уже внесла свой вклад в выход отношений России и Китая на беспрецедентный уровень. Попытка Штатов сыграть в игру «Никсон наоборот» (оторвать не Китай от России, как в 70-х, а сейчас – Россию от Китая), как мы понимаем, бесперспективна.

Поэтому, на обозримое будущее, в плане стратегии безопасности (не экономики, не технологий), ясно, что тяготение России и Китая друг к другу будет несравненно больше, чем у каждого из них в отношении Штатов», – считает Громыко.