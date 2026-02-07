Отключение «Старлинка» ударило не только по русским, но и по ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Илон Маск, отключив по просьбе властей Украины терминалы «Старлинк», которые могут использоваться на российских дронах, нанес удар и по боеспособности ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога рассказал либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Судя по всему, слишком большие проблемы оказались с быстрым составлением «белого списка». Зарегистрировать всех сразу, одновременно, и подать Илону Маску единым списком, что вот эти терминалы наши, а все остальные – отключаем, видимо, не получается. Сложная большая бюрократическая работа. Хотя они включили аналог госуслуг, там «Дия» называется, даже дистанционно можно вроде зарегистрировать. И, тем не менее, не получается, видимо, долго ждать, пока составится этот каталог. Решили не ждать. Сначала ввели ограничение по скорости: если терминал перемещается 70-90 км в час, а спутники это чувствуют, они просто этот терминал отключают», – сказал Ширяев.