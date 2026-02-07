Отключение «Старлинка» ударило не только по русским, но и по ВСУ
Илон Маск, отключив по просьбе властей Украины терминалы «Старлинк», которые могут использоваться на российских дронах, нанес удар и по боеспособности ВСУ.
Об этом в эфире своего видеоблога рассказал либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Судя по всему, слишком большие проблемы оказались с быстрым составлением «белого списка». Зарегистрировать всех сразу, одновременно, и подать Илону Маску единым списком, что вот эти терминалы наши, а все остальные – отключаем, видимо, не получается. Сложная большая бюрократическая работа.
Хотя они включили аналог госуслуг, там «Дия» называется, даже дистанционно можно вроде зарегистрировать. И, тем не менее, не получается, видимо, долго ждать, пока составится этот каталог.
Решили не ждать. Сначала ввели ограничение по скорости: если терминал перемещается 70-90 км в час, а спутники это чувствуют, они просто этот терминал отключают», – сказал Ширяев.
«Видимо, это не подействовало. Потому что сразу же, через двое суток, отключили сразу все. То есть, на сегодняшний момент не работает терминал ни у украинской армии, ни у российской армии.
Видимо, настолько острая ситуация, настолько высокоточными стали беспилотники под управлением Старлинка, что для украинцев это отключение стало первоочередной задачей.
Они сами согласились обойтись некоторое время без Старлинка вообще, лишь бы русские не пользовались.
И теперь начнется постепенное составление «белого списка» не единым каталогом, а вот люди будут регистрироваться в сети – включили. И так постепенно он начнет формироваться.
Те, кто по каким-то причинам не хочет свой терминал властям показывать, окажется в тяжелом положении. Потому что есть и контрабандисты, есть преступники, много кто пользуется этим делом.
Российской армии придется переходить заново на радиосвязь, мобильные сети, и проводной интернет», – добавил эксперт.
