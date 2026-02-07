Госсекретарь США Марко Рубио – это потомок семьи, сбежавшей на Запад и предавшей свою Родину, – «кубинский бандеровец».

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рубио – это же потомок тех, кто уехал с Кубы. Один в один украинские бандеровцы, которые окопались и мстят своей Родине, как жена Ющенко. Мерзопакостнейшие люди. В этом смысле и у нас всё проявилось во время Великой Отечественной войны – как разделилась эмиграция. Кто-то повёл себя с уважением, как генерал Деникин, а кто-то – как атаман Краснов: хоть с чёртом, главное, против большевиков.

Вот, Рубио – такой же «Краснов». С Бандерой можно сравнить его. Правильнее его сравнить с Кубийовичем – тоже мерзостный исторический деятель. Про Бандеру знают, а про того – как автора «Украинозавства». А он администрировал эту псевдогосударственность, причём, находясь чаще в Кракове, чем на Украине», – рассказал Уралов.