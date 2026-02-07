Политолог: «Госсекретарь Трампа – кубинский бандеровец»

Максим Столяров.  
07.02.2026 14:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1600
 
Дзен, Куба, Политика, США, Украина


Госсекретарь США Марко Рубио – это потомок семьи, сбежавшей на Запад и предавшей свою Родину, – «кубинский бандеровец».

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госсекретарь США Марко Рубио – это потомок семьи, сбежавшей на Запад и предавшей свою...

«Рубио – это же потомок тех, кто уехал с Кубы. Один в один украинские бандеровцы, которые окопались и мстят своей Родине, как жена Ющенко. Мерзопакостнейшие люди. В этом смысле и у нас всё проявилось во время Великой Отечественной войны – как разделилась эмиграция. Кто-то повёл себя с уважением, как генерал Деникин, а кто-то – как атаман Краснов: хоть с чёртом, главное, против большевиков.

Вот, Рубио – такой же «Краснов». С Бандерой можно сравнить его. Правильнее его сравнить с Кубийовичем – тоже мерзостный исторический деятель. Про Бандеру знают, а про того – как автора «Украинозавства». А он администрировал эту псевдогосударственность, причём, находясь чаще в Кракове, чем на Украине», – рассказал Уралов.

«Вот, Рубио – такой же. В своё время сделал карьеру в австро-венгерской армии, а потом пошёл служить нацистам. И таких много, Рубио – такой же персонаж», – провёл историческую параллель политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить