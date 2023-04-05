Греки напуганы: Американские базы делают из страны мишень для русских ракет

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Греческое издание Newsbomb.gr разместило примечательное интервью с Костасом Мардасом, известным писателем, журналистом и специалистом в области геополитики.

Кроме того, Мардас в своё время, служил на одной из американских военных баз, оснащенных ядерным оружием, в городе Коропи, который расположен всего в 16 километрах от центра греческой столицы Афин.

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Как оказалось, греческий аналитик совершенно объективен в своих оценках.

«В то время как окончание холодной войны фактически ознаменовало конец глобальной тревоги по поводу возможности ядерной войны, 30 лет спустя опасность вернулась еще большей остротой. Крупномасштабные конфликты на полях сражений на Украине и пропасть между Западом и Россией, углубляющаяся все глубже, стали тому причиной. Каждая сторона имеет в резерве 6000 ядерных боеголовок. Если будет отдан приказ, это приведет к кошмарным сценариям, которые не смог бы предсказать даже Голливуд», – говорит аналитик.

Действительно, по мнению специалистов символической организации «Часы Судного дня», стрелки замерли на опасной отметке полторы минуты до «ядерной полуночи».

Саму эту организацию создали в 1947 году издатели «Бюллетеня ученых-атомщиков» Чикагского университета, которые, к слову, имели самое непосредственное отношение к разработке первой американской атомной бомбы. Их оценки лишены политической заангажированности и отражают реальное положение дел на мировой арене.

Мардас прямо заявил:

«Давайте не будем забывать, что США провели 250 мелких и крупных военных акций и интервенций в мире в защиту американских интересов с 1991 года, со времен, когда рухнул коммунизм. Официальные данные документируют гегемонистский характер американского государства, который вызывает у России страх окружения, что приводит к тому, что Россию подталкивают к вмешательству в ответ на военные действия США, которые – как и действия России на Украине – осуществляются без решения ООН».

При этом первая явная угроза Западу была выдвинута Владимиром Путиным 7 февраля 2022 года, после его встречи в Кремле с президентом Франции Макроном.

«Я сказал это, но вы не хотите в это верить… если Украина станет членом НАТО, Европа автоматически вступит в конфликт с Россией! Мы знаем военные возможности 30 стран НАТО по отношению к России… но я хочу, чтобы вы донесли до средств массовой информации, над которыми вы работаете, что Россия является одним из ведущих ядерных государств в мире. И у вас на Западе не будет времени… моргнуть глазом, читая пятую статью устава НАТО о военной помощи, потому что победителей не будет», – заявил тогда Путин, обращаясь к журналистам.

При этом с момента своего создания НАТО располагало инфраструктурой для реализации ядерного холокоста, и с 1967 года оно придерживалось ядерной доктрины «гибкого реагирования», предполагающей право нанести удар первым, что означает применение ядерного оружия в случае необходимости, без соответствующего нападения.

В свою очередь греческий эксперт напомнил о нависшей над Европой угрозе ядерного апокалипсиса.

«США хранят в Европе 150 ядерных бомб, которые могут быть сброшены с самолетов F-16. Хранилища расположены на авиабазах в Англии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции (Инджирлик). В 2000 году ядерные бомбы были вывезены с авиабазы в Араксосе на Пелопоннесе (Греция), но хранилища для них остались и готовы для приема… новой партии. До 2000-х годов в Греции существовало ядерное оружие. Действительно, совсем недавно Владимир Путин, видимо, по ошибке, включил нашу страну в число тех, на территории которых находятся ядерные бомбы», – сказал политолог.

По ошибке? Эта фраза звучит очень наивно. Разумнее предположить, что российский лидер просто располагает более точной информацией. Карта размещения военных баз США, где имеется ядерное оружие, дает внятное представление о том, какой угрозе подвергается Греция, и вся Европа в целом, в случае глобального конфликта.

Костас Мардас в своем интервью продолжил настаивать на безъядерном статусе Греции, но в конце, сделал существенную оговорку.

«Ядерные боеголовки были выведены с территории Греции в 1985-2000 годах в рамках передислокации ядерных сил Североатлантического союза. Однако хранилища остаются на авиабазе Араксос (116-е боевое крыло) с перспективой размещения там 20 ядерных бомб, если они будут отозваны своенравной Турцией. Однако Греция, как бывший обладатель ядерного оружия, и как вероятный обладатель такого оружия, продолжает оставаться реальной мишенью, в случае эскалации конфликта», – предупредил Мардас.

Можно констатировать, что европейцы все чаще приходят к пониманию простой истины: участие в НАТО несет реальную угрозу самому существованию их государств.