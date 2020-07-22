Греко-католик из Галичины просит органы утихомирить украинских раскольников и «свидомых»

22.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Ситуация в Золочеве на Львовщине показала, что сегодня на Западной Украине могут снова вспыхнуть межконфессиональные конфликты, как в 90-х годах, что особенно опасно, учитывая стратегическое положение населенного пункта, под которым дислоцированы три военные бригады.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил священник Украинской греко-католической церкви Юстин Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень боюсь, чтобы на данный момент, который является очень сложным для Украины, не была использована религиозная карта для создания хаоса, особенно на Западной Украине.

Те, кто пережил 90-е годы, помнит, что на Западной Украине было очень много в разных сёлах таких конфликтов и теперь, когда мы проанализировали эти события, мы приходим к выводу, что в определённой общине появлялись незнакомые люди, агитаторы, которые провоцировали религиозные лозунги или конфликты, и как итог возникла потасовка.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что Золочев – стратегическое место, потому что там находятся 3 военные бригады и поэтому надо быть очень внимательным, чтобы не расшатывать религиозную ситуацию и не впутывать в неё разных людей», – выразил опасения Бойко.

Напомним, в Золочеве Львовской области в самом разгаре конфликт на религиозной почве: местные «свидомые» и раскольники пытаются выгнать из города приход канонической УПЦ.

Также ранее дозвонившийся в студию телезритель из Днепропетровска заявил, что на Украине священникам и прихожанам УПЦ приходится самим по ночам охранять свои храмы от захватов при полном бездействии полиции.