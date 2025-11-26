Гробим резервы на безнадёжных участках, оголяя стратегические направления – жалобы укро-нациста

Ради удержания улиц второстепенных городов командование ВСУ перебрасывает туда последние «пожарные» резервы, оголяя другие участки фронта, на которых вскоре будут видны проблемы.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил заместитель командира третьего армейского корпуса, сформированного из боевиков запрещенного в России экстремистского «Азова», нацист Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это изменение методов применения сил и средств на отдельных участках. Мы, к сожалению, до сих пор опираемся на старые армейские структуры вместо технологичности, здравого смысла и так далее. Не всегда, к сожалению, мы ставим в приоритет стратегические цели и сохранение личного состава, а удержание каких-то не всегда нужных участков.

Это касается вообще философии применения, она должна быть современной – ну нельзя сейчас воевать даже как год назад, как полгода назад – все меняется», – причитал нацист.

«От того, что мы остаемся в старых критериях и параметрах применения своих сил, подразделений, а иногда ради не совсем объективных причин любой ценой удерживаем улицы, яры или кусты – это только ухудшает наше положение в итоге.

Мы бросаем новые подразделения, перебрасываем все на свете, собираем ресурсы с других направлений и запихиваем, пытаемся потушить какой-то пожар, при этом не думаем наперед, что и тут – это вопрос исключительно времени и больших потерь, но и другие участки мы сейчас ослабили и завтра удивимся, почему там будут проблемы», – заявил недобиток.

