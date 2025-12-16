В Гааге не смогли назвать ни одной страны, готовой отправить войска на Украину

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и украинский диктатор Владимир Зеленский не смогли назвать ни одной страны, реально готовой отправить войска на Украину сразу после прекращения огня.

Конфуз случился на их совместной пресс-конференции в Гааге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос к президенту Зеленскому – знаете ли вы, какие страны уже сказали, что они примут активное участие в международных силах безопасности для Украины? И вопрос к премьер-министру: Нидерланды отправят войска?», – спросила ведущая.

Однако Схоф разразился речью о необходимости продолжать финансовую и материальную помощь Украине.

«Когда нужно будет это начать, мы должны быть очень острожными, потому что потребуется определённая процедура в парламенте. Мы будем шаг за шагом следовать всем процедурам, чтобы достичь широкого соглашения в парламенте», – добавил премьер.

А Зеленский вообще не сказал ничего конкретного, лишь похваставшись работой «Коалиции желающих».

«У нас есть более тридцати стран в коалиции желающих, и каждая из них понимает свою роль и объём поставок, кто что готов обеспечить. Коалиция желающих уже решила, что она готова обеспечить Украине, но мы этого не оглашаем.

Вы всё увидите, но некоторые страны готовы обеспечить поддержку на земле, в небе и в море», – юлил диктатор.

