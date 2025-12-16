Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и украинский диктатор Владимир Зеленский не смогли назвать ни одной страны, реально готовой отправить войска на Украину сразу после прекращения огня.

Конфуз случился на их совместной пресс-конференции в Гааге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вопрос к президенту Зеленскому – знаете ли вы, какие страны уже сказали, что они примут активное участие в международных силах безопасности для Украины? И вопрос к премьер-министру: Нидерланды отправят войска?», – спросила ведущая.

Однако Схоф разразился речью о необходимости продолжать финансовую и материальную помощь Украине.

«Когда нужно будет это начать, мы должны быть очень острожными, потому что потребуется определённая процедура в парламенте. Мы будем шаг за шагом следовать всем процедурам, чтобы достичь широкого соглашения в парламенте», – добавил премьер.

А Зеленский вообще не сказал ничего конкретного, лишь похваставшись работой «Коалиции желающих».