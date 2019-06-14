14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Украина
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Гройсман присоединил Украину к Организации американскмих государств

Кабинет Министров принял решение об осуществлении добровольного взноса Украины в размере 40 000 долларов в Организацию американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Это решение будет способствовать углублению политического диалога с государствами Северной и Южной Америки, в частности по вопросам региональной и глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества с указанными государствами, говорится в заявлении Кабмина.

Осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций.

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