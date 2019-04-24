Выборы
24.04.2019
 
Политика, Украина
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Гройсман заполнит пустоту, образовавшуюся от сдувшегося Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман останется на своем посту и после ухода президента Петра Порошенко, проигравшего на выборах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Не стоит забывать, что хоть президент и уходит, остается старый премьер-министр. По крайней мере, на ближайшие полгода. Он довольно важная фигура, причем Гройсман – амбициозный премьер-министр. Поэтому я думаю, что часть политиков и чиновников на местах будут смотреть если не в сторону Банковой, то Грушевского, Кабмина. Можно будет связывать свою дальнейшую судьбу уже не с президентом Порошенко, а с премьер-министром Гройсманом, который имеет хорошие задатки на большую политику.

Есть люфт в 25-30% тех, кто раньше поддерживали БПП, «Народный фронт». Сейчас эти партии фактически иссякли, понятно, что надо заполнять кем-то этот люфт. Думаю, что заполнит его, скорее всего, Гройсман», – сказал политолог.

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