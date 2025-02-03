«Груз 200» на Пушкине: реакция нацистов на беду в Одессе

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когда воздушный бой над Одессой был в самом разгаре, кизяк чумной коровы с червями Ганул строчил в Телеге:

«Теоретически российская ракета может попасть в памятник Пушкину, поэтому предлагаю его завтра снять, если он останется после российского обстрела».

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К ублюдку — и в то же время — присоединилась соратница по кизякам Зоя Казанжи, написав с «гумором»:

«Определенно, наши одесские «пушкинисты» пишут срочное письмо в ЮНЕСКО. О том, что русские варварски уничтожают исторические, архитектурные, культурные памятники. Пушкин, о котором они так беспокоились, не поврежден. А за Пушкиным всегда приходят пушки».

Надо ли говорить, что паства обоих нацистов, и не только их, уже заявила, что пойдет на Пушкина с кувалдами.

А уже утром, когда горожане едва приходили в себя, на памятнике поэту появился плакат с надписью «Груз 200» — его присобачили какие-то бандеровские самки, вместо того, чтобы разбирать завалы, чем заняты сейчас одесситы.

Кизяки шибко радуются разрушениям и повреждению бесценных экспонатов в музее Пушкина.

«Выбиты окна, двери, повреждена крыша, стены. Над музеем нависает кусок гостиницы «Бристоль», который может в любой момент обрушиться. Сейчас на месте работает комиссия, которая должна оценить ущерб, потом будем думать, как быть дальше. Самое главное — эвакуировать коллекцию, там много уникальных предметов», — прокомментировала директор Литературного музея, в состав которого входит пушкинский, Татьяна Липтуга.

…только назвала все это — уникальное! — она уже по-другому… «музеем иностранных писателей».

Да, тихой сапой укры, оказывается, переименовали музей и переформатировали. Причем, произошло это не по инициативе ганулов и прочих уличных бандюганов, а по требованию порошенковской «Европейской солидарности» (наместник по Одессе — депутат Гончаренко) — надо знать «хероев» в лицо. Да, кстати, и улица Пушкинская, если кто не знал, теперь Итальянская.

Засим пушкинская коллекция сокращается и, как заявила Липтуга, ее заменят, «например, Марк Твен, румынский классик Михай Эминеску, американский писатель Теодор Драйзер, Александр Грин, Иван Бунин и другие».

Иван Бунин — иностранный писатель…

Однако нацистам мало.

Так, проехавшись в маршрутке и наслушавшись разговоров одесситов, которые обсуждают, что «Одесу уничтожают не ракеты, а бандеровцы», главкизяк Музычко навалял следующее:

«После каждого обстрела Одессы люблю наблюдать за этой адской шизофренией и господствующим в этом городе лицемерием, за всем этим шизофреническим воем. Водораздел проходит не по линии российских ракет, а внутри — по ненависти ко всему предельно украинскому. Мы, к сожалению, разделены — на настоящих украинцев и тех, кто завтра пойдет бить обломками российских ракет сносящих памятники Пушкину, Воронцову и другие маркеры русского мира, кто разговаривает и пишет на родном украинском языке».

Боится.

Но тут на ум приходит лишь пошлость, из классики:

— Что, солдат, ссымся?

— Так точно, ссусь!

— Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает.

…а могли бы ведь развалы разбирать. Но им не надо. Это не «ихнее» все — они для Одессы враги проклятые.