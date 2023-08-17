Гурулёв: Поощрение ВСУ к продолжению «контрнаступа» – первоочередная задача

Планируемое большое наступление ВС РФ будет максимально эффективным, когда ВСУ исчерпают свой людской ресурс, который они быстро теряют в «контрнаступе». Поэтому сейчас важно не дать им «закопаться» и сохранить личный состав для обороны на осень и зиму.

Об этом в эфире Соловьев.LIVE заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот сейчас не надо, чтобы хохлы останавливались, они должны дальше долбиться о нашу оборону, чтобы мы до конца их добили, тогда, думаю, через месяц эта лавочка с контрнаступом закончится. Никакие денежные вливания, транши не помогут. Основа – это не танки, артиллерия, главное – люди. Сегодня у них огромная проблема с мобилизационным ресурсом. Полстраны свалило, совершенно не желая с кем-то воевать, остальные тырятся по подвалам, по крышам, их там пытаются выловить. Это не смех, у них реально не хватает людей, они прекрасно это знают. Это ключевой момент», – подчеркнул он.

Гурулев отметил, что в условиях такой мясорубки – откажется воевать и большинство наемников.

«Приедут ли наёмники? Они уже там были, но поразбежались, насколько знаю, остались поляки, но и те в приказном порядке. В такой войне наёмники участвовать не будут. Они приезжают не умирать за Украину, они едут деньги зарабатывать. Одно дело было где-то в Ираке, в Афганистане, чуть где-то пострелял, ходишь бравый, тебе бабла отвалили, ты на этом – будь здоров. Здесь всё не так. Это не та армия, с которой можно так просто повоевать, тебя запакуют в целлофановый пакет, отправят обратно. Это серьезный момент, ключевая проблема украинской армии на сегодня – люди», – добавил генерал.