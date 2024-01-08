«И так до самого Урала» – Гордон призывает превратить Белгород в Бахмут

У Украины уже есть «кое-что, чтобы долететь кое-куда», поэтому в 2024 году российские города до Урала будут превращены в безлюдные руины.

Об этом на канале украинского пропагандиста Василия Голованова заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам в этом году необходимо перенести войну на территорию России. Меня спрашивают: как ты видишь победу Украины? Я её не вижу непосредственно на поле боя. Я не представляю, как сегодня нашим ребятам преодолевать эти «линии Суровикина», ценой каких жертв, и где нам взять людей. Нам не нужно упираться в сухопутные операции, нам нужно встать в оборону, забетонироваться там, беречь каждую человеческую жизнь и усиленными темпами бомбить Россию. Мы будем бить по военным объектам Белгорода, и конечно в Белгороде есть какая-то ПВО, и конечно ПВО будет это сбивать над Белгородом, и конечно это всё будет лететь в жилые многоквартирные дома, как летит в Харькове, Киеве, Днепре и других городах. Многоквартирные дома будут гореть. Белгород станет Бахмутом», – заявил Гордон.

Он призвал жителей Белгорода срочно покинуть город. Также пропагандист добавил, что такая же судьба ждёт и другие города России.

«Я считаю, что мирного населения в Белгороде не останется. От Белгорода останутся руины, Белгород станет Бахмутом. Но это первая ласточка. Та же история будет в Москве, нам есть чем выступить, и в Курске, и в Воронеже, и в Рязани и так далее, а дальше Урал. У нас хватит кое-чего, чтобы долететь кое-куда. А вся ПВО стянута к фронту, там ПВО нет. Я сейчас не нагнетаю, я говорю то, что будет, я знаю, что я говорю», – угрожал русофоб.