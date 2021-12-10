Илларионов негодует: «Байден диктует Зеленскому требования Путина»

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Новости Украины

Результаты переговоров по Украине президентов США и РФ американская сторона озвучивает всем возможным союзникам, кроме Киева, который максимум ставят перед фактом.

Об этом в эфире видеоблога лишенного лицензии российского экс-адвоката Марка Фейгина заявил эмигрировавший в США бывший советник президента России, либерал Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важнейший союзник Украины, а именно США, в лице ныне действующей администрации Байдена перешли на сторону противника. К сожалению, такое заявление или такая оценка полностью подтверждается комментариями, которые предоставили американские официальные лица после этих переговоров. Подчёркиваю не только российские, не только кремлёвские, но именно американские лица. Но так же (заявление подтверждается – ред.) теми действиями, которые были осуществлены за последние двое суток представителями американской администрации», – считает Илларионов.

«Я имею в виду ту серию телефонных звонков, которые совершили и Байден, и Блинкин, и другие представители администрации. Где информировали о результатах этих переговоров важнейших союзников по НАТО, страны-члены ЕС, даже союзников по Индо-Тихоокеанскому региону, за исключением только одной страны. То есть той самой страны, какой эти переговоры в первую очередь касаются – Украины», – возмутился либерал.

По его словам такого не было даже в 1938 году во время раздела Чехословакии, президента которой сразу же проинформировали о решении.

«Сейчас важнейшие вопросы, касающиеся безопасности Украины, и как мы понимаем, её территориальной целостности и суверенитета, обсуждались без Украины. Такие решения приняты, но даже информирование Украины об этих решениях отложено, по меньшей мере, на двое суток» – сказал экс-советник президента РФ.

Также он недоволен, что за спиной Украины президентами США и РФ обсуждался Донбасс.

«Неудивительно, что после того, как произошёл новый разговор Байдена и Путина, идея политической автономии вновь появилась. Её не было 6 месяцев, и теперь она снова появилась. Из чего следует, что этот вопрос вновь обсуждался во время этого видеоразговора между Байденом и Путиным. И судя по тому, что эти утечки идут с американской стороны, американская сторона вновь согласилась с этим предложением по политической автономии для ОРДЛО.

Таким образом, у нас нет никаких сомнений в содержании, которое будет предъявлено или предъявляется в данный момент господину Зеленскому господином Байденом. И от его собственного имени, и уже от имени коллективного Запада, коллективных союзников», – заявил Илларионов.

«Байден выступает от имени коллективного Запада, коллективного союзника, диктуя Зеленскому требования, которые ему, Байдену, продиктовал Путин», – подытожил либерал.