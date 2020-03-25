25.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Импорт угля приговаривает к смерти украинские шахты – эксперт




Украину ждут негативные тенденции на рынке угля – из страны, продающей уголь, она превратилась в импортера, что грозит закрытием государственных шахт.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украина уже сегодня импортирует большое количество угля.

«Мы практически ничего на экспорт не отправляем, поэтому мы импортируем, импортируем много угля, к сожалению. Это уже есть проблема… Скажу вам откровенно – импортный уголь, да, он может стать дешевле, чем уголь, добываемый здесь.

У нас очень негативные тенденции прошлый год зафиксировал по углю. У нас крупнейшая частная добывающая компания, ДТЭК, снизила добычу, к сожалению. У нас в год шахты снизили очень существенно добычу угля, и это очень плохие, негативные сигналы.

Мы все больше и больше будем нуждаться в импорте, если у нас сохранится примерно тот же объем электричества в энергосистеме, производимый ТЭС – это очень негативный сигнал», – заявил Марунич.

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