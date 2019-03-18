Инициатором обстрела ДНР была наша артиллерия – экс-АТОшник

18.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская артиллерия первой совершала провокационные обстрелы территории ДНР и провоцировала Народную милицию на ответный огонь.

Об этом в эфире YouTube-канала экс-АТОшника Александра Мединского рассказал бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Тюльпан», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В момент моей службы, когда мы стояли под Авдеевкой, то особенно артиллерия, в основном, инициатором была с нашей стороны. Три дня мы могли утюжить [подконтрольную ДНР] Ясиноватую, и только на третий-четвертый день получать ответку. Конечно, у меня к этому полностью отрицательное отношение.

Что касается нас, между нами было около километра расстояние, и мы простреливали буквально только свою зону, на ту сторону не стреляли. Поначалу нам тоже давали из пулемета, проверяли нас на вшивость, но когда видели, что мы не даем ответку и не стреляем по ним, по нам тоже перестали стрелять.

В соседней роте они воевали, там было мочилово. Но опять таки, если ты показываешь, что ты никого убивать не хочешь, и не стреляешь целенаправленно, по тебе перестают стрелять. Но это, опять таки, касается 2016 года», – сказал бывший украинский военный.