Иноагент в полном недоумении от курской авантюры ВСУ

Журналист-иноагент Руслан Левиев крайне скептически оценивает украинское вторжение в Курскую область.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У всех есть предположение, что, вероятно, цель всей этой украинской операции — отвлечь часть российских сил с других направлений. Но мне сложно себе представить, чтобы их отвлекли откуда-то еще, помимо севера Харьковской области. Это группировка сил «Север», которой командует генерал Лапин, которая ведет бои в Волчанске, поселке Глубокое и других приграничных районах Харьковской области.

И даже если их оттуда отвлекут, на линию фронта это особо никакого влияния не окажет. Я не думаю, что кто-либо будет снимать часть подразделений с Торецкого направления, Покровского направления, где наступает группировка «Центр» – и где у России довольно успешное продвижение. Если цель украинской операции — отвлечь часть этих сил, но мне крайне сложно представить себе такой расклад событий», – сказал Левиев.