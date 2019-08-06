06.08.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Местная власть, Политика, Происшествия, Россия
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Новосибирск пришел на помощь пострадавшим от наводнения детям

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проведал детей из пострадавшей от наводнения Иркутской области, отдыхающих в новосибирском санаторно-оздоровительном центре «Берёзка».

Иркутский градоначальник подчеркнул, что дети были направлены в один из лучших центров и проходят оздоровление за счет средств областного и городского бюджетов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В «Березке» отдыхают 40 человек из подловленных Чудского и Нижнеудинского района Иркутской области.

«Это один из лучших лагерей нашего региона. В 2018 году на его содержание было направлено 15 млн рублей – закуплены новые уличные тренажёры, медицинское оборудование, приведена в порядок территория. Поэтому ребят направили именно сюда, чтобы они набрались сил и положительных впечатлений перед учебным годом. Задача персонала – создать все условия для того, чтобы негативные моменты, связанные с наводнением, сгладились, чтобы у детей остались позитивные впечатления от пребывания в Новосибирске. Отдых ребят организован за счёт области и города – это добрососедский шаг», – заявил Локоть.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Новосибирский обком КПРФ выдвинул  действующего мэра города Анатолия Локтя кандидатом на должность градоначальника.

Он имеет высокие шансы выиграть избирательную кампанию и остаться на должности на второй срок.

Также говорилось о том, что что что губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверенно справляется с ликвидацией последствий наводнения. Противники губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко не смогли пошатнуть его позиции в регионе, воспользовавшись чрезвычайной ситуацией с затоплением ряда населенных пунктов.

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