Испания перебрасывает в Болгарию войска и авиацию

09.02.2022  19:28 (Мск), София
Алексей Топоров.  
Просмотров:
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия


На этой неделе Испания направит в Болгарию четыре истребителя и 130 военнослужащих.

Об этом сообщило министерство обороны Испании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На этой неделе Испания направит в Болгарию четыре истребителя и 130 военнослужащих. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Согласно заявлению испанского оборонного ведомства, к концу этой недели в Болгарии должны приземлиться первые испанские самолеты Eurofighter, которые к концу марта начнут «защищать воздушное пространство» вместе с болгарскими ВВС.

«Миссия реализует меры по обеспечению безопасности стран-членов НАТО на восточном направлении», – говорится в сообщении.

Также ожидается, что Нидерланды отправят в Болгарию два самолета F-35 в апреле и мае.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть