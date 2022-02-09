Испания перебрасывает в Болгарию войска и авиацию

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На этой неделе Испания направит в Болгарию четыре истребителя и 130 военнослужащих.

Об этом сообщило министерство обороны Испании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно заявлению испанского оборонного ведомства, к концу этой недели в Болгарии должны приземлиться первые испанские самолеты Eurofighter, которые к концу марта начнут «защищать воздушное пространство» вместе с болгарскими ВВС.

«Миссия реализует меры по обеспечению безопасности стран-членов НАТО на восточном направлении», – говорится в сообщении.

Также ожидается, что Нидерланды отправят в Болгарию два самолета F-35 в апреле и мае.