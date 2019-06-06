Используя гей-компромат, США на днях примут решение по Украине

06.06.2019, Киев, Максим Карпенко

В ближайшее время США сформирует из разношерстной украинской «демократической оппозиции» единый лагерь, в который войдут политсилы Владимира Кличко, Святослава Вакарчука, Анатолия Гриценко, Михаила Саакашвили.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что у США есть колоссальный набор компромата на украинских политиков.

«Я полагаю, что приедет американский посол, посмотрит на опросы общественного мнения, позовет Михаила Николозовича, Вакарчука, Гриценко – все свои люди. И скажет: «Ребята, так не пойдет. Давайте, объединяйтесь и тогда вы будете частью украинской Верховной рады». Вот это они должны сейчас и решить до понедельника… Штаты должны сработать. Даже если сюда кто-то не приедет, то кто-то должен этим заниматься. Они изучают общественное мнение и заказывают, это серьезно. Они работают масштабно здесь. Они нас очень изучают серьезно и они будут принимать какое-то решение буквально на днях», – сказал политолог.

Он убежден, что американцы в этом вопросе будут использовать политику кнута и пряника.

«Кнут – это значит, что вы не получите визы в Соединенные Штаты. На всех, не только депутатов Верховной рады, но и на более-менее публичных людей все есть. До самых последних деталей у американцев. Поэтому к каждому есть подход. У кого-то вторая жена неизвестна для первой, можно показать. У кого-то есть не те отношения между полами и так далее. Некоторых мы знаем, они храбрые, а о многих же не знаем. Поэтому все у них есть, инструменты влияния колоссальные», – заявил Погребинский.