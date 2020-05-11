IT-сектор Белоруссии оказался пшиком

11.05.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские айтишники, которых представляют как передовой авангард национальной экономики на самом деле лишь выполняют работу, за которую не хотят браться западные программисты.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил белорусский журналист Павел Карназыцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет белорусского IT-сектора, как бы нас не пытались в этом убедить. Весь наш IT-сектор – это фрилансеры США. Они выполняют ту работу, за которую американцы сами не возьмутся. Фактически эти надежды на IT-сектор больше распиарены», – сказал Павел Карназыцкий.

Белорусский IT-сектор активно поддерживается властями, которые освободили предпринимателей в этой сфере почти от всех налогов. При этом работают они в основном на аутсорсе: 43% услуг белорусского IT-сектора завязаны на США, и всего 5% – на страны СНГ. В прошлом году экспорт информационных и IT услуг из Белоруссии составил 1,4 млрд долларов.

Работников IT-сферы аналитики оценивают как противников интеграции с Россией и сторонников движения на Запад. Американский эксперт Брайан Уитмор считает: чтобы разорвать историческую связь России и Белоруссии, США должны поддерживать белорусский IT-сектор.