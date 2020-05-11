11.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Экономика
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IT-сектор Белоруссии оказался пшиком


Белорусские айтишники, которых представляют как передовой авангард национальной экономики на самом деле лишь выполняют работу, за которую не хотят браться западные программисты.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил белорусский журналист Павел Карназыцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет белорусского IT-сектора, как бы нас не пытались в этом убедить. Весь наш IT-сектор – это фрилансеры США. Они выполняют ту работу, за которую американцы сами не возьмутся. Фактически эти надежды на IT-сектор больше распиарены», – сказал Павел Карназыцкий.

Белорусский IT-сектор активно поддерживается властями, которые освободили предпринимателей в этой сфере почти от всех налогов. При этом работают они в основном на аутсорсе: 43% услуг белорусского IT-сектора завязаны на США, и всего 5% – на страны СНГ. В прошлом году экспорт информационных и IT услуг из Белоруссии составил 1,4 млрд долларов.

Работников IT-сферы аналитики оценивают как противников интеграции с Россией и сторонников движения на Запад. Американский эксперт Брайан Уитмор считает: чтобы разорвать историческую связь России и Белоруссии, США должны поддерживать белорусский IT-сектор.

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