Итальянцы задумали референдум о выходе из ЕС

05.06.2020, Москва, Олег Кравцов

В Италии начался сбор подписей в поддержке проведения референдума о выходе из Европейского союза.

Об этом сообщает «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Уточняется, что с такой инициативой выступило новое политическое движение «Свободная Италия», внесшее на рассмотрение в Верховный Кассационный суд Италии законопроект, предусматривающий проведение соответствующего референдума.

По словам авторов инициативы, впервые за долгие годы у итальянцев появилась реальная возможность выбрать, продолжать ли Италии двигаться в «европейском поезде», либо раз и навсегда сойти с него, как это сделала недавно Великобритания.

«Один из разработчиков законопроекта адвокат Джанлука Проейтти Топпи анонсировал создание специального комитета «UExit», авторитетные члены которого в ближайшие месяцы будут стараться донести до рядовых итальянцев, что на самом деле из себя представляет европейское сообщество. Главная мысль: “Евросоюз зиждется не на взаимоподдержке, а лишь на финансовой выгоде», – отмечается в статье.

К сентябрю необходимо набрать 50 тысяч подписей, после чего предложение будет рассмотрено парламентом.

«Добиться этой цели, судя по всему, будет несложно. Согласно опросам общественного мнения, проведенным в самый разгар пандемии, почти половина итальянцев поддерживает выход страны из Евросоюза. Многие их них до сих пор отчетливо помнят слова председателя ЕЦБ Кристин Лагард, назвавшей коронавирус исключительно «итальянской проблемой». Они прозвучали в тот самый драматический момент, когда больницы страны буквально задыхались от числа инфицированных», – пишет «РГ».

По словам адвоката Топпи, признающего, что в членстве ЕС есть несомненно свои выгоды, такие, как Шенгенская зона, все эти годы Евросоюз нещадно «эксплуатировал» Италию, у которой сейчас появился, наконец, шанс выбраться из этой «клетки».