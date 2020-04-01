Итальянский сценарий с беспорядками надвигается на Украину

01.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Непрофессионализм украинских властей ведёт страну к повторению итальянской катастрофы с эпидемией коронавируса.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как считаете, когда будет тот момент, когда на Украине надо будет вводить комендантский час или чрезвычайное положение?» – спросила журналист.

«Думаю, это станет понятно на протяжении ближайших двух недель. Если Украину накроет волна коронавируса по образцу Италии или Испании, конечно, придётся вводить», – заявил экс-депутат.

«В Италии уже начались, мягко говоря, беспорядки, и если почитать соцсети, украинцы прогнозируют, что так может быть и на Украине, после двух-трёх недель, когда люди будут оставаться без работы, без денег, что это якобы тоже неминуемый сценарий для Украины. Вы верите в такой сценарий?» – задала вопрос телеведущая.

«Это вероятный сценарий, учитывая беспомощность наших правоохранительных органов. Власть, для того, чтобы предотвратить этот сценарий, сейчас должна не прогибаться под МВФ, не расшаркиваться перед Бог знает кем, становиться в букву «зю» и заниматься внутренними дрязгами, которые мы ежедневно наблюдаем.

Власть должна сконцентрировать свои усилия на том, чтобы максимально организовать работу для украинцев таким образом, чтобы избежать распространения инфекции, и это возможно. Но над этим нужно работать, а не устраивать шоу, которые мы ежедневно наблюдаем и на просторах интернета или по телевизору и вообще в жизни», – рассказал Мосийчук.