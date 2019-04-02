Выборы
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02.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина, Финансы, Экономика коллапса
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Итоги президентских выборов могут ускорить обвал украинской экономики

От итогов выборов президента Украины зависит как внешнеполитическая, так и внутренняя экономическая ситуация.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института «Новая Украина» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От итогов выборов главы государства непосредственно зависит коррекция всей государственной машины, национальной дипломатии в вопросах формулы мира, возможных сроков, затягивания или форсирования миротворческого процесса. Эта проблема, хотя она заявлялась в ходе предвыборной кампании, вообще перестала дискутироваться.

Второй вопрос – есть угроза экономического дефолта. Огромное число фактов свидетельствует, что этот год может быть одним из самых серьезных по вызовам. Здесь и нагрузка связанная с внешними обязательствами Украины, и неблагоприятная торговая конъюнктура, и последствия деиндустриализации, и резкое изменение ситуации с энергобезопасностью. С 2020 году Украина может не только лишиться транзитных возможностей, но и резко изменится ситуация по объему, стоимости, характеры поставок. Это повлияет на ситуацию в целом и непосредственно отразится на карманах граждан», – предупредил Ермолаев.

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