Из Москвы в Севастополь придется заезжать через самоизоляцию

08.04.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Все прибывающие в Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, наиболее неблагополучных с точки зрения распространения коронавирусной инфекции регионов, будут обязаны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции при въезде в Севастополь.

Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местный ресурс «Новый Севастополь».

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По словам Развожаева, это касается как гостей города, так и местных жителей, побывавших в указанных регионах.

«Вчера я подписал указ, сегодня он будет опубликован, о 14-дневном обязательном карантине для граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в Севастополь. Понятно, что люди возвращаются домой, или у них есть недвижимость, квартиры. Но они теперь будут обязательно 14 дней находиться на карантине, сообщить свои данные при въезде, на 10-й день сдавать анализы», – заявил Развожаев.

В указе, подписанном Развожаевым, говорится, что те прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области кто не может самоизолироваться на дому или по месту пребывания, «подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора».

Напомним, аналогичные меры сегодня распорядился ввести в Крыму глава республики Сергей Аксенов. На текущий момент в Севастополе зарегистрированы пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, двое пациентов выписаны из больницы. В Крыму таких случаев заражения 23, из них пятеро выздоровели.