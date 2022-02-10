«Измена! Предательство! Досрочные выборы!»: в Черногории начались массовые протесты

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Вчера вечером в черногорской столице Подгорице прошла массовая акция, организованная партией «Демократическая Черногория» отправленного в отставку экс-председателя Скупщины страны Алексы Бечича.

Собравшие выступили против попыток прозападных либералов во главе с албанцем Дританом Абазовичем навязать им «правительство меньшинства» путем фракционных соглашений в парламенте.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», собравшиеся горожане скандировали «Измена! Ппредательство!», а также «Выборы!». После выступления Бечича возле храма Воскресения Христова, участники прошлись маршем по улицам Подгорицы.

«Черногория, которая не терпит обмана и предательства, собралась сегодня вечером на акцию протеста, – обратился к людям Бечич. – Я призываю назначить досрочные выборы, чтобы никто не ушел от суда народа. Кто бы в истории ни наносил удары по воле народа, он всегда получал ответный удар от этого столпа силы, честности и стойкости».

Политик поблагодарил за поддержку всех, включая черногорцев, сербов, хорватов, албанцев, мусульман, бошняков и хорватов.

«Черногория объединилась и собралась здесь, потому что она не терпит предательства и обмана, не терпит мошенничества, потому что это противоречит тому, что мы унаследовали от наших предков», – отметил Алекса Бечич.

В свою очередь собравшиеся несли плакаты «Еще не конец», «Нет таких средств, чтобы позволить очередную аферу».

«Мы собрались, чтобы противостоять возвращению к власти тех, кто нас разделил, поссорил и сделал много плохого. Если они вернутся, из ваших карманов уйдут сотни миллионов евро…. Сегодня вечером мы защищаем то, что мы заработали вместе за эти полтора года», – отметил лидер «Демократической Черногории».