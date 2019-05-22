Израиль и Украина помирились по вопросу пересечения границы

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина и Израиль планируют минимизировать количество отказов в пересечении границы для граждан обоих государств. В частности, Израиль выразил готовность рассмотреть возможности расширения сфер легального трудоустройства у себя украинских граждан, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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В Израиле отметили, что планируют упростить механизм трудоустройства по ныне действующему Соглашению между Кабмином и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда в Израиле от 2016 года. Отмечается, что в последнее время существенно уменьшилось количество соискателей убежища в Израиле из числа украинских граждан.

Стороны договорились тщательно рассматривать жалобы граждан относительно некорректного обращения с ними во время процедуры пограничного контроля. Каждый из таких сигналов, полученных по дипломатическим каналам, станет предметом отдельного служебного расследования ответственных ведомств.

Соглашение между странами, ратифицированное 16 ноября 2016 года, предусматривает временное пребывание украинских работников, прибывающих на временную работу в Израиль, в конкретных отраслях в соответствии с процедурами, изложенными в протоколах к этому Соглашению, а также возвращение украинских работников на родину после окончания срока их законного пребывания в Израиле.

В январе этого года в Израиле началась новая волна депортации украинцев, когда из этой страны пачками отправляли восвояси наших заробитчан и туристов. За год выслали также около пяти тысяч мнимых беженцев от военных действий на Донбассе. Это при том, что по разным данным, в Израиле трудится около 50 тысяч украинских нелегалов. В свою очередь, в аэропорту Борисполь в Киеве десяткам израильтян было отказано во вьезде на Украину.